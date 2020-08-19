18 августа в пункте пропуска «Новая Гута» при оформлении на въезд в Беларусь автобуса сообщением «Киев-Минск» пограничники задержали 34-летнего пассажира. Об этом сообщил Государственный пограничный комитет Беларуси.

Во время прохождения паспортного контроля выяснилось, что мужчина находится в межгосударственном розыске по странам СНГ (инициатор - МВД Российской Федерации). Кроме того, в его личных вещах был обнаружен револьвер под мелкокалиберный патрон и нож длиной клинка 18 см.

В установленном порядке он был передан сотрудникам милиции.