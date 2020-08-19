18 августа на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано, говорится в сводке ООС.

С начала текущих суток, 19 августа, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

Кроме военнослужащих Вооруженных сил Украины, в районе проведения операции Объединенных сил исполняют свои задачи другие составляющие сил обороны.

Так, сотрудниками ГФС из состава Объединенных сил в ходе осмотра транспортного средства, которое двигалось через линию разграничения КПВВ «Новотроицкое», после детального осмотра вещей, находившихся в транспортном средстве, выявлено средства в сумме 200 тыс. гривен. Составлен протокол об административном правонарушении, а деньги изъяты и переданы на хранение.

В этот же день в Луганской области установлен факт приобретения, перевозки и хранения с целью реализации через розничную сеть фальсифицированных алкогольных напитков, общим объемом 500 л и стоимостью 100 тыс. грн. Алкогольные напитки изъяты до принятия соответствующего решения суда.