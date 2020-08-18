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Киевское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины начало исследование требований конкурентного законодательства при формировании цен на ПЦР-тесты. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава отделения АМКУ Алексей Хмельницкий.

По его словам, исследование начато по запросу депутата Киевсовета Александра Бродского. «Приведенная в обращении информация может свидетельствовать о наличии в действиях медицинских лабораторий в Киеве, поставщиков и/или производителей ПЦР-тестов признаков нарушений конкурентного законодательства, а именно атиконкурентных согласованных действий (подобные действия на рынке, приведшие к устранению конкуренции) или злоупотребления монопольным положением», - отметил Хмельницкий.

«Мы не можем пока никого обвинять, АМКУ не карательный и не правоохранительный орган. Но мы точно скажем, не нарушено ли конкурентное законодательство при формировании цены. Ибо рыночная экономика должна работать в интересах граждан. И наша роль - это интерес отстаивать», - подчеркнул он.
ForUm

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