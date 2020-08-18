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Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили об увеличении доли молодых людей среди инфицированных во всем мире, что вызывает беспокойство. Об этом на брифинге 18 августа заявил региональный директор ВОЗ по странам Западной части Тихого океана Такеши Касаи, передает УНИАН со ссылкой на Reuters.

«Эпидемия меняется. Люди в возрасте от 20 до 30 и 40 лет все чаще становятся движущей силой распространения коронавируса. Многие даже не подозревают, что инфицированы. Это увеличивает риск перетекания вируса на наиболее незащищенных людей», - сказал он.

По его мнению, это сигнал о том, что мир вступил в новую фазу пандемии в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

 
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