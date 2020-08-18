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Турция, Катар и Правительство национального согласия (ПНС) Ливии подписали соглашение о создании турецкой военно-морской базы в ливийском городе Мисурата.

Согласно договоренности, в Мисурате будет создан трехсторонний военный координационный центр, передает УНИАН со ссылкой на телеканал «Аль-Арабия».

«Кроме того, стороны договорились об отправке катарских военных советников в Ливию для обучения ливийских военных, а также о предоставлении Ливии мест в турецких и катарских военных училищах»,— сказано в сообщении «Аль-Арабии».

Соглашение было принято для «повышения боеспособности воинских подразделений, подчиняющихся ПНС».

 
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