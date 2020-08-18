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Китай сообщил о регистрации своей первой вакцины против нового коронавируса.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на агентство Xinhua.

Патент на вакцину от COVID-19 выдало Национальное управление интеллектуальной собственности КНР. Разрабатывала вакцину команда исследователей под руководством Чен Вэя, научного сотрудника Института военной медицины.

В марте вакцина стала первой в Китае, с которой было разрешено начать клинические испытания.

Согласно выводам исследователей вакцина демонстрирует хорошую иммуногенность как у мышей, так и у морских свинок, и способна вызвать сильную клеточную и иммунную реакцию организма за короткий промежуток времени. Ее можно быстро изготовить в больших масштабах, чтобы использовать в борьбе с пандемией COVID-19.

Сейчас вакцина прошла клинические испытания фазы 1 и фазы 2, которые подтвердили ее безопасность и эффективность.
ForUm

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