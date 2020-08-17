Служба безопасности Украины задержала в Житомире участника международной террористической организации «Исламское государство», который находится в международном розыске по линии Интерпола.
Согласно полученным спецслужбой данным, житель одной из стран Центральной Азии прибыл на территорию нашего государства для избежания уголовной ответственности. Находясь в Житомире, иностранец пытался легализоваться через получение вида на жительство.
Сейчас к задержанному судом применена мера пресечения в виде экстрадиционного ареста.
Операция по розыску и задержанию злоумышленника проводилась совместно с Управлением Службы безопасности Украины в Житомирской области с привлечением Национальной полиции и прокуратуры Житомирской области.
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