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Служба безопасности Украины задержала в Житомире участника международной террористической организации «Исламское государство», который находится в международном розыске по линии Интерпола.

Согласно полученным спецслужбой данным, житель одной из стран Центральной Азии прибыл на территорию нашего государства для избежания уголовной ответственности. Находясь в Житомире, иностранец пытался легализоваться через получение вида на жительство.

Сейчас к задержанному судом применена мера пресечения в виде экстрадиционного ареста.

Операция по розыску и задержанию злоумышленника проводилась совместно с Управлением Службы безопасности Украины в Житомирской области с привлечением Национальной полиции и прокуратуры Житомирской области.
ForUm

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