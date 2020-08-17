16 августа на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано, говорится в сводке штаба ООС.

Вместе с тем, за минувшие сутки украинскими воинами задокументировано одно нарушение вооруженными формированиями Российской Федерации договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы. В частности, вблизи временно оккупированного населенного пункта Ужовка противник осуществлял инженерное оборудование позиций в сторону наших подразделений у Водяного.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

С начала текущих суток, 17 августа, введен режим тишины сохраняется в полной мере. В полосах ответственности наших бригад не зафиксировано ни одной вооруженной провокации или обстрела.

Защитники Украины не теряют бдительности и готовы к мгновенному реагированию на любые действия противника.