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В Украине 16 августа к очередному ослаблению карантина не готовы Киев и десять областей. Во всех областях число новых случаев заболевания составляет более 40 на 100 тысяч населения за последних 14 дней.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.

Так, на сегодня к ослаблению карантина не готовы Киев, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская и Черновицкая области.

Кроме этого, во Львовской области загруженность коек составляет более 50%.

Напомним, в Украине за последние сутки выявили 1637 новых случаев коронавируса.
ForUm

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