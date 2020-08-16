также в разделеМир
Тихановская призвала к бессрочной забастовке 9
Беларусь объявила военные учения 25
Боевики «Вагнера» рассказали, что делали в Беларуси 34
Лукашенко: Украина и ее руководство приказывают провести нам новые выборы 30
Лукашенко снова позвонил Путину 15
В Грузии произошло землетрясение 23
Белорусского оппозиционера Цепкало объявили в розыск в Беларуси и РФ 9
Глава филиппинского МИД повторно заразился коронавирусом 17
В Минске пройдет митинг в поддержку Лукашенко 34
Лукашенко перебросил десантников к польской границе 27
Мировой антирекорд: за сутки выявили почти 300 тыс. новых случаев заражения коронавирусом 69
Футболист сборной Беларуси отказался играть за сборную 21
Лукашенко и Путин провели телефонный разговор 145
Пентагон составляет каталог НЛО 14
Чак Норрис обратился к Лукашенко 56
Лукашенко: Кто хочет бастовать, пусть бастует, но на заводах им нечего делать 46
В России выпустили первую партию вакцины от COVID-19 40
Десятки тысяч пришли с активистом Тарайковским 88

В субботу, 15 августа, в возрасте 72 лет умер младший брат президента США Дональда Трампа Роберт.

Об этом говорится в письменном заявлении Дональда Трампа, опубликованном на сайте Белого дома.

«С тяжелым сердцем хочу поделиться тем, что мой брат Роберт мирно скончался сегодня вечером. Он был не только моим братом, он был моим лучшим другом. Мы будем очень по нему скучать, но встретимся с ним снова. Память о нем будет жить в моем сердце вечно. Роберт, я люблю тебя. Покойся с миром», — говорится в заявлении.

14 августа стало известно, что младшего брата Трампа госпитализировали в одну из больниц Нью-Йорка в тяжелом состоянии.

Как сообщает CNN со ссылкой на источник, Роберт болел в течение нескольких месяцев. Подробности его болезни не разглашаются.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

58
Теги