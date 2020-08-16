В субботу, 15 августа, в возрасте 72 лет умер младший брат президента США Дональда Трампа Роберт.

Об этом говорится в письменном заявлении Дональда Трампа, опубликованном на сайте Белого дома.

«С тяжелым сердцем хочу поделиться тем, что мой брат Роберт мирно скончался сегодня вечером. Он был не только моим братом, он был моим лучшим другом. Мы будем очень по нему скучать, но встретимся с ним снова. Память о нем будет жить в моем сердце вечно. Роберт, я люблю тебя. Покойся с миром», — говорится в заявлении.

14 августа стало известно, что младшего брата Трампа госпитализировали в одну из больниц Нью-Йорка в тяжелом состоянии.

Как сообщает CNN со ссылкой на источник, Роберт болел в течение нескольких месяцев. Подробности его болезни не разглашаются.