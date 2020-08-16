За сутки 15 августа и с начала суток 16 августа на всех участках ответственности украинских подразделений на Донбассе обстрелов со стороны противника не зафиксировано.
Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.
Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.
Украинские защитники полностью контролируют ситуацию в районе проведения операции.
«Наши защитники не теряют бдительности и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки», — говорится в сообщении.
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