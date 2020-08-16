также в разделеОбщество
Украинские больницы могут принять 34 тыс. пациентов с коронавирусом 11
Киев и десять областей не готовы к ослаблению карантина 25
Украина в ПАСЕ инициировала создание Белорусской декларации 35
В ВСУ за сутки новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией – 33 11
Как будут работать детские сады осенью 12
За минувшие сутки коронавирусом заболели 55 медработников 5
Спасатели предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности 11
Более 90 тысяч украинцев заболели коронавирусом 50
СБУ сообщила количество пленных в ОРДЛО 36
Криклий обратился к полиции из-за танкера Delfi 36
Украинцев призвали готовиться ко второй волне коронавируса 120
Окружение Авакова получило 180 миллионов за комплексы автофиксации нарушений ПДД 131
Число пациентов с коронавирусом стремительно растет 50
Боевики укрепляются в районе оккупированных поселков Золотое-5 и Широкая Балка 12
С начала года в пожарах погибли почти 1000 человек 11
COVID-19: третий день подряд в Украине фиксируют антирекорд 61
На Донбассе боевики четыре раза нарушили «тишину» 24
14 августа. Картина дня 36

За сутки 15 августа и с начала суток 16 августа на всех участках ответственности украинских подразделений на Донбассе обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

Украинские защитники полностью контролируют ситуацию в районе проведения операции.

«Наши защитники не теряют бдительности и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки», — говорится в сообщении.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги