Боевики оккупационных сил РФ продолжают оборудование позиций в сторону украинских подразделений на Донбассе.
Об этом в утренней сводке от 15 августа сообщил пресс-центр операции Объединенных сил.
«Выявлены факты инженерного оборудования позиций в сторону наших подразделений неподалеку населенных пунктов Хутор Вольный, с направления временно оккупированного Золотого-5, и Новгородское, с направления неподконтрольной Широкой Балки», — рассказали в штабе ООС.
За минувшие сутки оккупанты четыре раза нарушали режим тишины, однако во время обстрелов военнослужащие ВСУ не пострадали.
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