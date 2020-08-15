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Боевики оккупационных сил РФ продолжают оборудование позиций в сторону украинских подразделений на Донбассе.

Об этом в утренней сводке от 15 августа сообщил пресс-центр операции Объединенных сил.

«Выявлены факты инженерного оборудования позиций в сторону наших подразделений неподалеку населенных пунктов Хутор Вольный, с направления временно оккупированного Золотого-5, и Новгородское, с направления неподконтрольной Широкой Балки», — рассказали в штабе ООС.

За минувшие сутки оккупанты четыре раза нарушали режим тишины, однако во время обстрелов военнослужащие ВСУ не пострадали.
ForUm

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