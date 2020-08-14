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Прокуратура сообщила о подозрении депутату Киево-Святошинского районного совета по фактам растраты бюджетных средств путем злоупотребления служебным положением и поддельные официальных документов (ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины). Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По данным следствия, в ноябре 2016 подозреваемый, будучи председателем Киево-Святошинского райсовета, заключил договор с обществом о проведении капитального ремонта помещений административного здания райсовета. В дальнейшем, экс-чиновник, злоупотребляя своим служебным положением, достоверно зная, что общество условия договора не выполнило, внес заведомо ложные сведения в официальные документы, на основании которых подрядчику из местного бюджета незаконно перечислено 1,2 млн грн.

Согласно заключению судебной строительно-технической экспертизы стоимость невыполненных работ составляет более 70 тыс. грн.

Досудебное расследование продолжается. Процессуальное руководство за досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляется Киево-Святошинской местной прокуратурой.

В случае доказательства вины, лицу грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
ForUm

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