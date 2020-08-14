Помощница экс-нардепа Игоря Мосийчука Татьяна Близнюк заочно арестована в России по делу о нападении на посольство РФ в 2016 году, сообщила пресс-служба следкома.

«Российским следствием получены неопровержимые доказательства того, что 6 марта 2016 года в Киеве экс-помощник депутата Верховной Рады Украины Игоря Мосийчука – Татьяна Близнюк и иные радикально настроенные лица совершили нападение на российское загранучреждение. Участники нападения забросали фасад здания посольства камнями, флаконами с трудносмываемыми жидкостями, повредили средства видеонаблюдения и освещения, разбили стекла», - говорится в сообщении.

В результате преступных действий Близнюк и других лиц был нарушен нормальный режим работы посольства, а его имуществу причинен значительный материальный ущерб. По ходатайству следствия судом в отношении Близнюк заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, ей инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 360 УК РФ (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой).

Ранее в рамках расследования к уголовной ответственности привлечены 6 граждан Украины, которым также заочно предъявлены обвинения, они объявлены в розыск, и в отношении них заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.