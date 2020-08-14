Приближается важное, но такое долгожданное событие. За плечами и впереди еще много организационных моментов по подготовке свадебного торжества. И один из самых важных — выбор обручальных колец. Каким будет главное в жизни украшение? Решать только вам. Но оно должно гармонично сочетаться с вашими образами, быть лаконичным дополнением индивидуальности. Мы поможем вам в поиске идеального варианта, который станет символом искренних чувств, превратится в семейную реликвию, передающуюся из поколения в поколение.

Несколько шагов к выбору идеала

С чего начать? С выбора металла. Сегодня в продаже представлены обручальные кольца из белого, красного, желтого золота и других благородных металлов, а также комбинированные варианты. Что выбрать — решать вам.

Обратите внимание на украшения в вашей коллекции. Этот аксессуар должен гармонично сочетаться с ними и стилем одежды. Ориентируйтесь на свой вкус и ощущения. Если в каталогах нет подходящих вариантов, купите обручальные кольца под заказ. Искусные ювелиры воплотят любые ваши идеи, пожелания. Кольцо станет выражением индивидуальности.

Вам нужно украшение с изюминкой? Обратите внимание на модели с сияющими вставками. Вам предстоит определиться с огранкой, размером и видом минерала, которые будет подчеркивать вашу красоту своей «игрой». Одно из лучших решений — бриллиант. Этот минерал отлично подходит под любой образ, наряд, тип внешности. Но есть и другие варианты:

изумруды;

рубины;

топазы.

Не бойтесь нарушать правила. Если ваши вкусы с избранником/избранницей расходятся, не жертвуйте своей индивидуальностью, выбирайте разные кольца для жениха и невесты. Пусть их объединяет всего одна общая деталь: стиль, материал, вставка, гравировка. У вас могут быть непохожие вкусы, а кольца, как и вы сами, будут дополнять друг друга.

Помните, что красота не отменяет удобство. Важно, чтобы украшения не доставляли дискомфорт, не спадали, не давили и не цеплялись за одежду. Обручальные кольца должны быть безупречными по всем параметрам.

Ваша любовь, заключенная в металле

Каждая пара — особенная, уникальная. У всех разные истории любви. И их можно воплотить в обручальных кольцах. Для этого воспользуйтесь услугами компании «Золотая Лилия». Искусные ювелиры создают персонализированные украшения специально для вас. Вы сможете подобрать примеры аксессуаров из каталога или получить нечто новое, неповторимое, эксклюзивное.

Ювелирная мануфактура предлагает большой выбор экземпляров. В ассортименте — классические модели, изделия с бриллиантами и другими камнями, комбинированные украшения и изысканные плоские американки. Несмотря на богатство ассортимента, мастера компании всегда открыты к новым решениям. Ювелирами создаются идеальные украшения. Это не безликие аксессуары на каждый день, а обручальные кольца, полные жизни, любви и индивидуальности.