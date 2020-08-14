также в разделеНовости компаний 3
Что такое пролонгация кредита и как ею пользоваться?
Нові енергоефективні сонцезахисні технології для вашого дому у 2020 році стали ще доступнішими 18
Как выбрать обручальное кольцо вашей мечты? 33
От чего зависят продажи в Инстаграм 14
О преимуществах турецкой клиники Cosmedica 13
Як відпочивають у Моршині 29
Toyota создает революцию в производстве электромобилей 150
Предохранители с высокой рабочей температурой 17
Электромясорубка VS кухонный комбайн: кто достоин вашей кухни? 52
Типы масок для лица: как собрать свой идеальный набор 17
Недвижимость в Киеве: разнообразие предложений 24
Розы от флористического бутика «Дицентра» 20
Генеральная уборка после ремонта: быстро и эффективно 38
Займы от МФО: как оформить микрокредит в Украине? 37
ТОП-5 лучших моделей стирально-сушильных машин 2020-2021 года 363
Apple Watch 6 - новое поколение часов от всемирно известного бренда 196
Как выбрать подрядчика по грузоперевозкам в Украине 30
Послуги яких аніматорів можна замовити у Львові 27

Приближается важное, но такое долгожданное событие. За плечами и впереди еще много организационных моментов по подготовке свадебного торжества. И один из самых важных — выбор обручальных колец. Каким будет главное в жизни украшение? Решать только вам. Но оно должно гармонично сочетаться с вашими образами, быть лаконичным дополнением индивидуальности. Мы поможем вам в поиске идеального варианта, который станет символом искренних чувств, превратится в семейную реликвию, передающуюся из поколения в поколение.

Несколько шагов к выбору идеала

С чего начать? С выбора металла. Сегодня в продаже представлены обручальные кольца из белого, красного, желтого золота и других благородных металлов, а также комбинированные варианты. Что выбрать — решать вам.

Обратите внимание на украшения в вашей коллекции. Этот аксессуар должен гармонично сочетаться с ними и стилем одежды. Ориентируйтесь на свой вкус и ощущения. Если в каталогах нет подходящих вариантов, купите обручальные кольца под заказ. Искусные ювелиры воплотят любые ваши идеи, пожелания. Кольцо станет выражением индивидуальности.

Вам нужно украшение с изюминкой? Обратите внимание на модели с сияющими вставками. Вам предстоит определиться с огранкой, размером и видом минерала, которые будет подчеркивать вашу красоту своей «игрой». Одно из лучших решений — бриллиант. Этот минерал отлично подходит под любой образ, наряд, тип внешности. Но есть и другие варианты:

  • изумруды;
  • рубины;
  • топазы.

Не бойтесь нарушать правила. Если ваши вкусы с избранником/избранницей расходятся, не жертвуйте своей индивидуальностью, выбирайте разные кольца для жениха и невесты. Пусть их объединяет всего одна общая деталь: стиль, материал, вставка, гравировка. У вас могут быть непохожие вкусы, а кольца, как и вы сами, будут дополнять друг друга.

Помните, что красота не отменяет удобство. Важно, чтобы украшения не доставляли дискомфорт, не спадали, не давили и не цеплялись за одежду. Обручальные кольца должны быть безупречными по всем параметрам.

Ваша любовь, заключенная в металле

Каждая пара — особенная, уникальная. У всех разные истории любви. И их можно воплотить в обручальных кольцах. Для этого воспользуйтесь услугами компании «Золотая Лилия». Искусные ювелиры создают персонализированные украшения специально для вас. Вы сможете подобрать примеры аксессуаров из каталога или получить нечто новое, неповторимое, эксклюзивное.

Ювелирная мануфактура предлагает большой выбор экземпляров. В ассортименте — классические модели, изделия с бриллиантами и другими камнями, комбинированные украшения и изысканные плоские американки. Несмотря на богатство ассортимента, мастера компании всегда открыты к новым решениям. Ювелирами создаются идеальные украшения. Это не безликие аксессуары на каждый день, а обручальные кольца, полные жизни, любви и индивидуальности.

 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1858 грн.
0
Теги