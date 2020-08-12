Обручальные кольца — символ супружеской любви и верности. Без этого аксессуара невозможно представить свадьбу, порой он всю жизнь сопровождает двоих людей. Именно поэтому выбор обручального кольца — такое важное и сложное решение. Очень хорошо, когда пара знает, чего хочет. Но порой определиться бывает сложно.

Тогда на помощь приходит каталог кольца из золота и советы по выбору кольца мечты.

Какую пробу золота выбрать?

Современный рынок золотых украшений предлагает изделия по разной цене. Они зависят от веса кольца и пробы металла. Самыми распространенными пробами являются:

375 – в состав металла входит не более 38% чистого золота, остальное — сплав из меди, серебра. Украшения из металла этой пробы практически не подвержены механическим воздействиям, но быстро теряют свой блеск и тускнеют. Его преимущества — высокая прочность и достаточно низкая цена.

500 – половина состава — чистое золото, половина — сплав с добавлением меди, серебра, никеля, палладия. Из этого металла достаточно сложно изготовить украшения, и они тускнеют через несколько лет эксплуатации, но при этом имеют низку стоимость.

585 – самая распространенная. Из золота 585 пробы делают практически все украшения. Он достаточно прочный, но при этом его можно растянуть в случае необходимости. Благодаря добавлению меди, никеля, палладия изделие может иметь разные цвета, а также не тускнеть со временем и не царапаться. Относительно невысокая цена делает золото этой пробы самым популярным и востребованным.

750 – это проба, содержащая 75% чистого золота. Остальное — сплав никеля, меди, платины, серебра. Она отличается умеренной прочностью, легкостью ювелирной обработки и не утрачивает свой блеск со временем. Главный недостаток — высокая цена изделий из золота 750 пробы.

Оптимальным соотношением цены и качества является обручальное кольцо из золота 585 пробы. Посмотреть модели можно по ссылке: https://zolotakraina.ua/kolca/obruchalnye/585-proba/.

Дизайн обручального кольца

Сегодня мода положительно относится к экспериментам, поэтому не стоит бояться выбирать кольцо себе по вкусу. Все чаще вместо нестареющей классики желтого ободка молодожены выбирают более яркие, а порой даже экстравагантные модели. Достаточно интересным и популярным решением является сочетание желтого и белого золота или даже золота с серебром. Оно давно перестало быть табу и теперь все чаще украшает пальцы супругов.

Относительно новым и набирающим популярность становится наличие драгоценных камней, вплавленных в золото. В классическом варианте это бесцветные бриллианты, но можно ими не ограничиваться. Если супруги любят изумруды, рубины, сапфиры — смело можно выбирать их. Расположение камней при этом может быть самым разным: россыпь, дорожка, узор или же крупный камень спереди.

Все чаще пары задумываются о гравировке на кольце. Это моет быть дата знакомства или заключения брака, надпись, которая имеет значения для них двоих или даже имена супругов. Вовсе не обязательно выносить гравировку на всеобщее обозрение. Очень нежным и интересным вариантом является гравировка на внутренней стороне кольца — то, что будут знать только двое.

Креативным и необычным решением остается матирование кольца, которое придаст ему нежность и легкую приятную шероховатость.

Обручальных колец предлагается действительно много, поэтому полет своей фантазии ограничивать не стоит. Тем не менее, нестареющая классика, которая никогда не потеряет актуальности, тоже имеет место и если она вам по вкусу, то излишний креатив ни к чему.