12 августа на большинстве участков ответственности украинских подразделений обстрелов не зафиксировано, сообщил пресс-центр штаба ООС.

В то же время, около Марьинки и Пивденного отмечено несколько автоматических очередей из стрелкового оружия со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, а у Железного враг использовал автоматический станковый гранатомет и произвел два выстрела. Еще один факт провокации зафиксирован неподалеку Красногоровки. На этом участке фронта с помощью ручного противотанкового гранатомета противник совершил минирование местности противопехотной миной ПОМ-2.

В общем, за прошедшие сутки, украинские военнослужащие задокументировали 4 враждебные нарушения провозглашенного режима прекращения огня. Эти огневые провокации противника не несли угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

С начала текущих суток, 13 августа, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано.