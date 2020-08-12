также в разделеПроисшествия
С начала августа в Украине утонули уже 77 человек 10
Во время протестов в Беларуси задержали 9 украинцев 27
В Украине – 1433 новых случаев COVID-19 70
На Николаевщине парень угнал грузовик с 30 бочками меда и едва не разбился 18
В Украине – 1158 новых случаев COVID-19 89
ООС: Боевики совершили провокацию у Красногоровки 77
МВД Беларуси: Протестующий сам себя подорвал на митинге 93
Под посольством Беларуси в Киеве задержали людей 35
Пропавшую на Киевщине 12-летнюю девочку нашли убитой 65
В ВСУ – шестая смерть от коронавируса 21
В Украине – снова больше тысячи случаев COVID-19 223
Яну Клочкову ограбили в день рождения 176
И.о. городского головы Луцка заболел коронавирусом 11
На Харьковщине от взрыва артиллерийского снаряда погиб мужчина 19
Еще одна свадьба привела к вспышке коронавируса 57
Пограничники выявили рекордную контрабанду сигарет 94
На Киевщине мужчина начал стрельбу, чтобы похвастаться оружием 17
Умер сын Виктора Павлика 132

11 августа на участках ответственности наших подразделений было зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, говорится в сводке ООС.

Неприцельные выстрелов из подствольного гранатомета раздавались вблизи Марьинки, а из стрелкового оружия противник выстрелил у Широкино. Поскольку, как и в предыдущие дни, выстрелы были провокационными, то военнослужащие ВСУ на них не реагировали и огонь в ответ не открывали.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

С начала текущих суток, 12 августа, зафиксирована одна вражеская провокация. Так, возле Марьинки со стороны вооруженных формирований РФ прозвучало несколько неприцельных очередей из стрелкового оружия. На провокационные выстрелы врага украинские защитники огонь в ответ не открывали.

На других участках фронта наблюдалась тишина. Наши воины продолжают выполнять поставленные задачи и находятся наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги