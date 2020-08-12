11 августа на участках ответственности наших подразделений было зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, говорится в сводке ООС.

Неприцельные выстрелов из подствольного гранатомета раздавались вблизи Марьинки, а из стрелкового оружия противник выстрелил у Широкино. Поскольку, как и в предыдущие дни, выстрелы были провокационными, то военнослужащие ВСУ на них не реагировали и огонь в ответ не открывали.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

С начала текущих суток, 12 августа, зафиксирована одна вражеская провокация. Так, возле Марьинки со стороны вооруженных формирований РФ прозвучало несколько неприцельных очередей из стрелкового оружия. На провокационные выстрелы врага украинские защитники огонь в ответ не открывали.

На других участках фронта наблюдалась тишина. Наши воины продолжают выполнять поставленные задачи и находятся наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника.