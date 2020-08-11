Следователи Государственного бюро расследований задержали и сообщили о подозрении временно исполняющему обязанности заместителя начальника одному из военных медицинских учреждений.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе бюро, военнослужащий подозревается в присвоении военного имущества, совершенном в условиях особого периода (ч. 3 ст. 410 УК Украины).

Следствием установлено, что младший лейтенант, угрожая мерами дисциплинарного воздействия, отдавал подчиненным незаконные приказы получать из состава воинской части продукты питания для столовой госпиталя в меньшем количестве, чем установлено нормами. В дальнейшем искусственно созданный избыток продуктов вывозился за пределы воинской части и сбывался в торговых заведениях.

8 августа 2020 во время реализации продуктов питания в одном из магазинов в Старобельском районе Луганской области следователи ГБР задержали военнослужащего в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

В ходе обыска обнаружены и изъяты продукты питания, которые предположительно принадлежали военному госпиталю (в частности, свежемороженые мясо и рыба, фасованное сливочное масло, тушеная говядина, сыр, сок, цитрусовые, йогурты, печенье и другие продукты).

В случае доказательства вины подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет военная прокуратура Луганского гарнизона. Оперативное сопровождение - ГУ Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях.