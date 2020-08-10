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Европейский Союз вряд ли будет проводить внеочередной саммит из-за выборов в Беларуси и протестов, которые там происходят, ведь институты Брюсселя в отпусках.

Об этом написал в Twitter корреспондент Радио Свобода Рикард Джозвяк, передает Европейская правда.

«Вряд ли чрезвычайный саммит ЕС в отношении Беларуси состоится сейчас, когда почти весь ЕС находится в отпуске, но ситуацию в стране, скорее всего, обсудят министры иностранных дел Евросоюза в Берлине 27-28 августа и саммит ЕС, запланированный на 24 сентября», - написал он.

В комментариях к своему посту он отметил, ЕС не располагает большим набором инструментов, когда речь идет о Беларуси. В частности, речь может идти об определенных санкциях или вопросах вокруг визового режима.

«Но с конца июля до конца августа ЕС официально находится на пляже. Несмотря ни на что», - добавил журналист.

Сегодня премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился к президентам Европейского совета и Еврокомиссии о созыве чрезвычайного саммита ЕС из-за ситуации в Беларуси.
ForUm

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