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9 августа 2 враждебные провокации из стрелкового оружия зафиксировано у Новозвановки и Марьинки, говорится в сводке ООС.

«Неприцельные выстрелы не несли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали. Подразделения Объединенных сил придерживались условий прекращения огня и находились наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника», - заявили в штабе.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

Кроме того, вчера отмечено еще два нарушения противником договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках ТКГ. В частности, вблизи временно оккупированного населенного пункта Трудовое враг осуществлял инженерное оборудование позиций в сторону наших подразделений.

Также на Приазовье зафиксирован пролет БПЛА российского производства типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения. Средства радиоэлектронной борьбы ВСУ подавили беспилотник противника, что сделало невозможным его дальнейшее использование.

С начала текущих суток, 10 августа, на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано.

Пятнадцатые сутки подряд, с начала действия режима прекращения огня, среди украинских защитников боевых потерь и ранений нет.

 
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