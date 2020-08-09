Одиозный экс-милиционер времен Майдана Олег Татаров, которого на днях назначили на должность заместителя руководителя Офиса президента, в прошлом году в качестве адвоката требовал у следователя СБУ объявить подозрение в умышленном убийстве и законченном покушении на убийство двух человек активисту Сергею Стерненко.

Об этом информирует Слідство. Інфо.

Речь идет о ч. 1 ст. 115 УК (Подозрение в умышленном убийстве) и ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 УК (Оконченное покушение на убийство двух лиц). Последняя предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения.

Журналистам удалось получить копию ходатайства Татарова к следователю СБУ.

Судя по документу, датированном 17 мая 2019 года, Олег Татаров представлял интересы Олеси Кузнецовой — жены Ивана Кузнецова, погибшего в мае 2018 года с ножевыми ранениями в результате столкновения со Стерненко возле дома последнего в Одессе. Еще один человек — Александр Исайкул — тогда получил ранения.

Сам Стерненко уверяет, что в тот вечер защищался от нападающих. В ходе схватки он также получил повреждения: закрытую черепно-мозговую травму, гематомы, ножевое ранение.

Ранее, 5 августа, Зеленский назначил Олега Татарова заместителем руководителя Офиса президента Украины.