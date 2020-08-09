также в разделеОбщество
Коронавирус: ситуация по регионам Украины 32
За месяц заболеваемость коронавирусом в Украине выросла в 2,5 раза 33
Названы основания для пересечения админграницы с Крымом 50
В Украине коронавирус обнаружили у более 9000 медиков 17
Шмыгаль: С 1 сентября в Украине начнется «нормальный» учебный год 23
Коронавирус в Украине: за сутки почти 1200 новых случаев 92
На границе с Крымом образовалась очередь 50
С начала суток боевики на Донбассе «тишину» не нарушали 12
У Зеленского назвали сумму для восстановление Донбасса 23
Шмыгаль: Стратегия деоккупации Крыма является государственной тайной 28
Восемь областей и Киев не готовы ослабить карантин 30
Кабмин создаст систему для отслеживания контактов зараженных коронавирусом 39
Украина запретила въезд и выезд с территории Крыма до конца августа 47
Перед началом учебного года учителей не будут тестировать на COVID-19 15
Ситуация на Донбассе: боевики трижды нарушили режим прекращения огня 15
Почти 1500 за сутки: в Украине четыре дня подряд антирекорд COVID-19 99
За нарушение карантина составлено более 21 тысячи протоколов 13
Задержанных украинских журналистов депортировали из Беларуси 38

Одиозный экс-милиционер времен Майдана Олег Татаров, которого на днях назначили на должность заместителя руководителя Офиса президента, в прошлом году в качестве адвоката требовал у следователя СБУ объявить подозрение в умышленном убийстве и законченном покушении на убийство двух человек активисту Сергею Стерненко.

Об этом информирует Слідство. Інфо.

Речь идет о ч. 1 ст. 115 УК (Подозрение в умышленном убийстве) и ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 УК (Оконченное покушение на убийство двух лиц). Последняя предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения.

Журналистам удалось получить копию ходатайства Татарова к следователю СБУ.

Судя по документу, датированном 17 мая 2019 года, Олег Татаров представлял интересы Олеси Кузнецовой — жены Ивана Кузнецова, погибшего в мае 2018 года с ножевыми ранениями в результате столкновения со Стерненко возле дома последнего в Одессе. Еще один человек — Александр Исайкул — тогда получил ранения.

Сам Стерненко уверяет, что в тот вечер защищался от нападающих. В ходе схватки он также получил повреждения: закрытую черепно-мозговую травму, гематомы, ножевое ранение.

Ранее, 5 августа, Зеленский назначил Олега Татарова заместителем руководителя Офиса президента Украины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

18
Теги