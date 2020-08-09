Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что с 1 сентября в Украине начнется «нормальный» учебный год.

Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.

Он отметил, что сейчас есть много вопросов и спекуляций, поэтому развеял сомнения.

«Учебный год начнется в Украине 1 сентября. Нормальный учебный год. Это важно. Потому что люди переживают. Есть какие-то спекуляции, манипуляции, что все будут учиться дома, что социализация детей не произойдет. Есть масса просьб: пустите хоть в первый класс хоть на один день детей, чтобы дети увидели, что это такое. Нет. У нас учебный год начинается 1 сентября», — сказал Шмыгаль.

При этом он добавил, что в «красных» зонах карантина школы будут закрываться на карантин на некоторое время.

«В тех регионах, где есть „красные“ ограничения, конечно, будет введен карантин такой же, как вводится при других эпидемиях. Например, когда эпидемия гриппа или какая-то другая инфекция, то закрывают школы на две недели, дети учатся дома дистанционно, а потом снова идут в школу», — объяснил премьер-министр.

Напомним, учителям могут начать доплачивать за дистанционное обучение.