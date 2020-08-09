С начала текущих суток, 9 августа, боевики не совершили ни одного обстрела на Донбассе. Вчера, 8 августа, боевики восемь раз обстреляли украинские позиции.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

За минувшие сутки противник из подствольного гранатомета сделал по одному выстрелу в районе населенного пункта Шумы и Водяное. Еще по одному разу враг выстрелил из автоматических станковых гранатометов у Попасной и Гнутово, а из стрелкового оружия противник пытался спровоцировать украинских военных у Новоалександровки, Орехово и Водяного.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

«Подразделения Объединенных сил придерживались условий прекращения огня и находились наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника ... Наши граждане могут быть уверенными в том, что Вооруженные Силы Украины - это надежный щит, который защищает каждого из нас», - добавили в ООС .

Объединенные силы полностью контролируют ситуацию в районе проведения операции.