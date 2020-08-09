также в разделеОбщество
Коронавирус: ситуация по регионам Украины 19
За месяц заболеваемость коронавирусом в Украине выросла в 2,5 раза 28
Названы основания для пересечения админграницы с Крымом 38
В Украине коронавирус обнаружили у более 9000 медиков 16
Шмыгаль: С 1 сентября в Украине начнется «нормальный» учебный год 16
Коронавирус в Украине: за сутки почти 1200 новых случаев 83
На границе с Крымом образовалась очередь 36
У Зеленского назвали сумму для восстановление Донбасса 21
Шмыгаль: Стратегия деоккупации Крыма является государственной тайной 27
Восемь областей и Киев не готовы ослабить карантин 29
Кабмин создаст систему для отслеживания контактов зараженных коронавирусом 39
Украина запретила въезд и выезд с территории Крыма до конца августа 38
Перед началом учебного года учителей не будут тестировать на COVID-19 15
Ситуация на Донбассе: боевики трижды нарушили режим прекращения огня 15
Почти 1500 за сутки: в Украине четыре дня подряд антирекорд COVID-19 98
За нарушение карантина составлено более 21 тысячи протоколов 13
Задержанных украинских журналистов депортировали из Беларуси 37
7 августа. Картина дня 19

С начала текущих суток, 9 августа, боевики не совершили ни одного обстрела на Донбассе. Вчера, 8 августа, боевики восемь раз обстреляли украинские позиции.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

За минувшие сутки противник из подствольного гранатомета сделал по одному выстрелу в районе населенного пункта Шумы и Водяное. Еще по одному разу враг выстрелил из автоматических станковых гранатометов у Попасной и Гнутово, а из стрелкового оружия противник пытался спровоцировать украинских военных у Новоалександровки, Орехово и Водяного.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

«Подразделения Объединенных сил придерживались условий прекращения огня и находились наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника ... Наши граждане могут быть уверенными в том, что Вооруженные Силы Украины - это надежный щит, который защищает каждого из нас», - добавили в ООС .

Объединенные силы полностью контролируют ситуацию в районе проведения операции.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги