Для восстановления оккупированных территорий Донбасса Украине необходимо около 10 миллиардов долларов − примерно 5−7% ВВП страны.

Об этом в интервью Донбасс.Реалии заявил советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко.

По его словам, для восстановления временно оккупированных территорий после их реинтеграции необходимо будет создать фонд, в том числе и за деньги доноров.

«Предварительная оценка — это около 10 млрд долларов, которые потребуются для восстановления неподконтрольной территории. Речь идет о 5−7% нашего ВВП», — отметил Устенко.