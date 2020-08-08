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За последние сутки, 7 августа, на Донбассе было зафиксировано три факта нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом говорится в утренней сводке операции Объединенных сил.

Как сообщается, враждебные неприцельные выстрелы из стрелкового оружия раздавались у Новолуганского. Еще по одному разу противник выстрелил из подствольного гранатомета неподалеку Шумов и с автоматического станкового гранатомета — вблизи Майского.

Поскольку выстрелы были провокационными, то украинские военнослужащие на них не реагировали и огонь в ответ не открывали.

Кроме того, еще два нарушения со стороны противника отмечено вблизи неподконтрольных украинскому правительству населенных пунктов Ужовка и Золотое-5. На этих участках фронта враг проводил инженерные работы вопреки договоренностям, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы.

С начала текущих суток, 8 августа, на участках ответственности украинских подразделений со стороны вооруженных формирований РФ обстрелов не зафиксировано. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

Меры полного и всеобъемлющего прекращения огня не лишают военнослужащих, в случае нарушения договоренностей противником, действовать в соответствии с нормами Международного права и национального законодательства Украины.
ForUm

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