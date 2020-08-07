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Документальный фильм The Distant Barking of Dogs («Отдаленный лай собак») датского режиссера Саймона Леренґа Уилмонта номинирован на престижную американскую премию Emmy. Об этом сообщил ассистент съемочной группы фильма Азад Сафаров.

По его словам, фильм попал в категорию «Выдающийся документальный фильм о современных событиях» (Outstanding Current Affairs Documentary).

«У меня грандиозная новость! Фильм об Украине номинирован на самую престижную в мире награду Emmy! Тот самый наш фильм «Отдаленный лай собак», о 10-летнем мальчике с Донбасса, который живет у линии фронта», - написал Сафаров в Facebook.

Всего в этом году номинантов выбирали из 2000 работ. Победителей объявят 20 и 21 сентября в США.

11 января 2019 документальный фильм получил награду кинопремии Cinema Eye Honors в Нью-Йорке, США.
ForUm

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