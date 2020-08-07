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Государственная пограничная служба запретила въезд в Украину на 3 года российской певицей, которая выступает под псевдонимом «Глюкоза».

Как сообщила пресс-служба ведомства, россиянка прибыла в Украину среди пассажиров рейса из Минска. При оформлении пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» выяснили, что она нарушала украинское законодательство, посещая оккупированный ее страной Крымский полуостров.

«Глюкоза» в Крым неоднократно ездила на концерты и вечеринки. В ходе общения иностранка постоянно путалась в своих ответах, в частности в начале отметила, что в Крыму последний раз была только в 2013 году.

В нашу страну гражданка России планировала попасть в личных целях.

За нарушение требований Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины» россиянке запретили въезд в Украину на 3 года. С соответствующим штампом в документе она вылетела обратным рейсом в Беларусь.
ForUm

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