6 августа на всех участках ответственности подразделений ООС обстрелов со стороны противника не зафиксировано, говорится в сводке штаба.

Военнослужащие Объединенных сил придерживались условий прекращения огня и находились наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия врага.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

С начала текущих суток вооруженными формированиями Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня. Вражеские провокации из стрелкового оружия отмечены в районе населенного пункта Новолуганское, а из подствольного гранатомета - около Шумов.

Одиночные неприцельные выстрелы не несли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.