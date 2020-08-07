также в разделеОбщество
СБУ открестилась от обысков у Корбана 6
СМИ заподозрили НАБУ в «сливе» дел 8
В морпорту «Пивденный» хранится почти 10 тысяч тонн аммиачной селитры 21
Тарас Козак: Попытка рейдерского захвата телеканала «112 Украина» со стороны СБУ – это заказ лично Зеленского 16
США требуют конфискации объектов недвижимости Коломойского и Боголюбова 14
Дела Майдана: ГБР сообщило о подозрении причастному к убийству журналиста Сергиенко 14
Суд вынес наказание капитану танкера «Delfi» 14
Судье ВАКС из-за угроз выделили охрану 15
Гетьманцев выздоровел от коронавируса 20
Лукашенко назвал условие выдачи «вагнеровцев» Украине 32
Минюст США обвинил Коломойского в краже миллиардов из Приватбанка 19
Суд смягчил меру пресечения Стерненко 25
6 августа. Картина дня 32
Степанов заявил, что не обвинял церкви в распространении COVID-19 12
Для конфискованных судом львов и медведей нашли дома 21
Оккупанты сократят расходы на Крым 27
В Украине - сухо и жарко, но грозы возможны 16
Шабунин получил статус потерпевшего в деле поджега дома 9

6 августа на всех участках ответственности подразделений ООС обстрелов со стороны противника не зафиксировано, говорится в сводке штаба.

Военнослужащие Объединенных сил придерживались условий прекращения огня и находились наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия врага.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

С начала текущих суток вооруженными формированиями Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня. Вражеские провокации из стрелкового оружия отмечены в районе населенного пункта Новолуганское, а из подствольного гранатомета - около Шумов.

Одиночные неприцельные выстрелы не несли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1858 грн.
12
Теги