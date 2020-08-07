Одному из судей Высшего антикоррупционного суда выделили круглосуточную охрану из-за угроз ему и его семье, сообщается в обращении ВАКС.

«Несмотря на беспрецедентную открытость суда, мы наблюдаем, как в медиапространстве раздаются призывы к принятию «быстрых и строгих» приговоров, или наоборот - обвинения в «репрессивных функциях суда». Вместо анализа сути судебного решения обсуждают персонально судей, которые их приняли, употребляют оскорбительные слова и приводят личностные унизительные характеристики по конкретным судьям», - жалуются в ВАКС.

Подчеркнуто пренебрежительное отношение к лицам, которые выполняют сложнейшую функцию государства, разжигает ненависть к профессии судьи, трансформируется в акты агрессии.

«Сейчас один из судей ВАКС из-за угроз ему и его семье обеспечен личной круглосуточной охраной, еще по двум фактам угроз судьям проводится проверка», - отмечается в сообщении.

Такой подход не способствует объективному освещению деятельности судей, подчеркивают в суде.