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Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций считает, что идеологическая ангажированность и отдельные положения Стамбульской конвенции вызывают сомнения в целесообразности ратификации именно этого международного документа.

Фото из открытых источников

Как сообщает vrciro.org.ua, Совет Церквей обратился с письмом к премьер-министру Украины, в котором высказал практические предложения, направленные на противодействие домашнему насилию.

«Вместо ратификации Стамбульской Конвенции мы призываем развивать национальное законодательство Украины по противодействию домашнему насилию и насилию против женщин, как это делают другие страны Европы, которые также отказались от ратификации этой Конвенции (Великобритания, Лихтенштейн, Латвия, Литва, Словакия, Чехия, Венгрия, Болгария , Молдова, Армения)», - отмечается в письме ВСЦиРО.

По мнению Совета Церквей, для разработки эффективного механизма противодействия проблематике насилия, а также домашнего насилия, необходимо «сформировать рабочую группу профессиональных юристов, в которую могут присоединиться представители от ВСЦиРО для улучшения национального законодательства; провести диалоговые встречи представителей правозащитных кругов и религиозной среды для аргументированной обработки недостатков предлагаемого документа и выработки совместной позиции; получить практические последствия в виде совершенного или обновленного национального законодательства, которое затем будет мониторится в разрезе практической имплементации во всех регионах Украины, куда с удовольствием присоединятся представители ВСЦиРО».

В ВСЦиРО считают, что ключевым недостатком Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбы с этими явлениями (известной как Стамбульская конвенция) является проблемное толкование понятия «гендер», которое несет в себе риски искажения сути государственной гендерной политики, которая до сих пор определяется Законом Украины «Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин».

«Стамбульская конвенция вводит совершенно другое толкование понятия «гендер», чем в законе Украины, которое означает социально закрепленные роли, поведение, деятельность и характерные признаки, которые определенное общество считает соответствующими для женщин и мужчин (статья 3). То есть в конвенции говорится о «гендер» не как биологическом поле, характеризующем женщину или мужчину, а о самоидентификации человека. Зато в Римском статуте международного уголовного суда (статья 7), подписанном Украиной в 2000 году, термин «гендерный» относится только к двум статьям - мужской и женской», - отметили в заявлении Совета Церквей.

По мнению религиозных деятелей, негативными последствиями такого подхода в Стамбульской конвенции может быть побуждение украинских школьников к размышлению над изменением пола («гендера») и популяризация однополых сексуальных отношений в качестве варианта нормы.

«Опасения верующих разных конфессий связано с обязательством, предусмотренным статьей 14 Стамбульской конвенции, которое предусматривает включение материала по нестереотипно гендерным ролям в формальные учебные планы на всех уровнях обучения», - отмечается в письме Совета Церквей к правительству.

Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций считает недопустимыми подходы, практикуемые в отдельных странах Западной Европы, когда детям предоставляется право самостоятельно определить свой «гендер» в подростковом возрасте, поскольку это лишь способствует распространению случаев заболевания гендерной дисфорией.
ForUm

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