Если бы парламентские выборы проводились в ближайшее воскресенье, в рейтинге партий лидировала бы «Слуга народа», которую готовы поддержать почти 26% среди тех, кто определился с выбором. Об этом свидетельствует опрос Социологической группы Рейтинг.

За партию «Оппозиционная платформа - За жизнь» проголосовали бы 17,6% опрошенных, «Европейская солидарность» - 15,7%, «Батькивщина» - 10,4%.

4,8% поддержали бы Радикальную партию, 4,6% - «Сила и честь», 3,2% - Украинскую стратегию Гройсмана, по 3,0% - партию Шария, и ВО «Свобода». Рейтинг других политических сил – менее 3%.

Половина опрошенных отметили, что вполне уверены в своем выборе, 38% - скорее уверены, 15% - не уверены. Относительно более уверены в своем избиратели сторонники партий «Европейская солидарность», партии Шария и «Оппозиционная платформа - За жизнь».

Опрос проводился среди граждан Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения.