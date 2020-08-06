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Полицейские задержали в Киеве мужчину, который в Обухове Киевской области утроил стрельбу возле остановки общественного транспорта, сообщает пресс-служба областной полиции.

Так, в городе Обухов вечером неустановленный водитель на автомобиле синего цвета совершил несколько хаотичных выстрелов возле остановки общественного транспорта. В результате чего была травмирована девушка - продавщица из киоска, которая выбежала на улицу на звуки стрельбы.

Стрелок скрылся в неизвестном направлении. А 20-летнюю потерпевшую доставили в больницу, где ей диагностировали непроникающее ранение грудной клетки.

Как сообщил руководитель полиции Киевщины Андрей Небытов, сотрудники Обуховского отдела полиции сразу начали оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание стрелка. В полицейских мероприятиях были задействованы оперативники, следователи местного отдела полиции при поддержке криминальной полиции и отдела уголовного анализа полиции Киевщины.

Задержали злоумышленника в Киеве в порядке ст. 208 УПК Украины. Им оказался 33-летний столичный житель. Во время задержания полиция у него изъяли пистолет «Форт-12», патроны, разрешительные документы.

Как выяснилось, конфликт возник на светофоре между водителями двух автомобилей. Затем один из них, во время движения автомобиля, из хулиганских побуждений начал вести беспорядочную стрельбу в сторону автомобиля своего оппонента. В результате этих неприцельных выстрелов пострадала девушка-продавец.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения мужу. Мера пресечения для него изберет суд.
ForUm

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