Полицейские задержали в Киеве мужчину, который в Обухове Киевской области утроил стрельбу возле остановки общественного транспорта, сообщает пресс-служба областной полиции.
Так, в городе Обухов вечером неустановленный водитель на автомобиле синего цвета совершил несколько хаотичных выстрелов возле остановки общественного транспорта. В результате чего была травмирована девушка - продавщица из киоска, которая выбежала на улицу на звуки стрельбы.
Стрелок скрылся в неизвестном направлении. А 20-летнюю потерпевшую доставили в больницу, где ей диагностировали непроникающее ранение грудной клетки.
Как сообщил руководитель полиции Киевщины Андрей Небытов, сотрудники Обуховского отдела полиции сразу начали оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание стрелка. В полицейских мероприятиях были задействованы оперативники, следователи местного отдела полиции при поддержке криминальной полиции и отдела уголовного анализа полиции Киевщины.
Задержали злоумышленника в Киеве в порядке ст. 208 УПК Украины. Им оказался 33-летний столичный житель. Во время задержания полиция у него изъяли пистолет «Форт-12», патроны, разрешительные документы.
Как выяснилось, конфликт возник на светофоре между водителями двух автомобилей. Затем один из них, во время движения автомобиля, из хулиганских побуждений начал вести беспорядочную стрельбу в сторону автомобиля своего оппонента. В результате этих неприцельных выстрелов пострадала девушка-продавец.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.
Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения мужу. Мера пресечения для него изберет суд.
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