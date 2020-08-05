Отопительный сезон в Николаевской области под угрозой из-за долгов Николаевоблтеплоэнерго за газ, сообщает пресс-служба Нафтогаза.

«В связи с распространением ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» обращения, якобы НАК «Нафтогаз Украины» наложила арест на счета Николаевоблтеплоэнерго, сообщаем следующее. Средства Николаевоблтеплоэнерго арестованы государственным исполнителем на основании приказа Хозяйственного суда Николаевской области от 08.10.2019 №915/ 59/19. Именно долги Николаевоблтеплоэнерго (по данному решению суда - в размере 65200000 грн, а в целом - в размере 201 млн грн), ставят под угрозу теплоснабжение Николаевской области в следующем отопительном сезоне», – гвоорится в сообщении.

В НАК отметили, что решение суда о взыскании 65,2 млн грн долга с Николаевоблтеплоэнерго принято год назад. Суд четыре раза продлевал для предприятия срок уплаты долга.

Последнее отсрочки исполнения решения суда прошло 30 июня 2020 и только 10 июля 2020 приказ Хозяйственного суда Николаевской области от 08.10.2019 №915/459/19 (о взыскании с Николаевоблтеплоэнерго в пользу Нафтогаза соответствующих средств) было отправлено на выполнение в Отдел принудительного исполнения решений Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины. 29 июля 2020 государственным исполнителем наложен арест на денежные средства должника.

Нафтогаз призывает Николаевоблтеплоэнерго выполнить решение суда в соответствии с требованиями украинского законодательства и не делать жителей области заложниками проблемной ситуации.

В компании отметили, что до 2016 года предприятие образцово и полностью рассчитывалось за газ. Однако в 2016 году накопился 1 млн грн долга, в 2017 - 6 млн грн, в 2018 – 87,3 млн грн, в 2019 году – 83,4 млн грн.

Сейчас долг Николаевоблтеплоэнерго за потребленный газ составляет 177,3 млн грн, а вместе со штрафными санкциями - 201 млн грн.