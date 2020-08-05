также в разделеОбщество
Мендель может подать в суд из-за «беременности от Зеленского» 10
Шесть украинцев задержаны в Польше за подпольное производство сигарет 10
В Украине запускают передвижные отделения Укрпочты 18
Двое заместителей главы Киевской ОГА подхватили коронавирус 12
В Украине стартует онлайн-нацотбор на Детское Евровидение-2020 9
Израиль призвал Украину не пускать хасидов в этом году 18
ЦИК обратилась в полицию из-за рекордного количества изменений избирательных адресов на Одесчине 16
Следователю с Черкасчины сообщили о подозрении по «делу Майдана» 12
СМИ: Руководитель АМПУ не задекларировал недвижимость в Германии на 13 миллионов 70
Нарушителей весовых норм в июле оштрафовали почти на 22 миллиона 16
Суд просят аннулировать регистрацию «Слуги народа» 23
В Киеве задержали «самообороновца Крыма» 16
ООС: Боевики не прекращают провокационные обстрелы на Донбассе 10
МВД отреагировало на избиение украинки в Турции 27
НАБУ повторно вызывает Вовка и судей ОАСК на допрос и грозит объявить их в розыск 26
4 августа. Картина дня 26
Аномалия в Карпатах: за сезон не сошла ни одна лавина 15
Минюст анонсирует большую распродажу тюрем 24

Служба безопасности Украины в Закарпатской области блокировала схему незаконной переправки оптовых партий древесины ценных пород в страны Евросоюза.

По данным пресс-центра ведомства, противоправные поставки организовала одна из региональных компаний, которая специализируется на продаже крупных партий древесины за границу. Несмотря на мораторий на вывоз из Украины лесоматериалов или пиломатериалов ценных и редких пород деревьев фирма нелегально продавала лес этой категории иностранным заказчикам. Чтобы избежать разоблачения, экспортер вносил в таможенные декларации данные, не соответствующие реальному виду и качеству сырья.

На пункте пропуска «Ужгород» сотрудники СБУ предупредили очередную нелегальную поставку за рубеж. В грузовом автомобиле, следовавшем в Европу, правоохранители обнаружили ценные породы деревьев на почти 800 тыс. гривен.

Следователи органов безопасности начали уголовное производство по ст. 201-1 (перемещение через таможенную границу Украины вне таможенного контроля или с сокрытием от таможенного контроля лесоматериалов или пиломатериалов ценных и редких пород деревьев, лесоматериалов необработанных, а также других лесоматериалов, запрещенных к вывозу за пределы таможенной территории Украины) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к контрабанде леса.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги