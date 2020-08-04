также в разделеМир
Застрявших на необитаемом острове моряков нашли по надписи SOS на песке 21
В Бейруте произошел мощный взрыв: масштабные разрушения, есть погибшие 27
Ученые: На карантине рабочий увеличился на 48 минут 30
РФ ответила Лукашенко: «вагнеровцев» в обиду не дадим 27
В Италии COVID переболели в 6 раз больше человек, чем считалось ранее 8
Греция будет дополнительно взимать с туристов по 20 евро за медуслуги 13
Лукашенко: «Вагнеровцы» были направлены в Беларусь специально 34
Премьер Польши назвал «Северный поток-2» платой за оружие для Путина 17
Лукашенко: РФ поменяла братские отношения с Беларусью на партнерские 24
Лукашенко заявил, что в Беларуси скрывается еще одна группа боевиков 27
В Беларуси началось досрочное голосование на выборах президента 17
СМИ: Российские хакеры украли документы британского экс-министра 15
Верховный суд Польши подтвердил победу Дуды 13
ВОЗ: COVID-19 переболело менее 10% населения планеты 12
ВОЗ: Вакцина от COVID-19 может никогда не появиться 27
ВВС: Иран занизил количество умерших от COVID-19 почти втрое 16
Задержанные «вагнеровцы» заявили, что направлялись в Латинскую Америку 23
Польская оппозиция не смогла обжаловать результаты выборов 26

Мир может столкнуться с «катастрофой поколений» из-за закрытия школ во время пандемии COVID-19.

Об этом сообщил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антонио Гутерриш, пишет Украинская правда.Жизнь со ссылкой на CNN.

«Как можно безопаснее возвращение учеников в школы и учебные заведения должно стать главным приоритетом, когда передачу коронавируса смогут контролировать», - добавил он.

Гутерриш сказал, что в середине июля школы были закрыты в более чем 160 странах, это коснулось более 1 миллиарда учащихся.

«Перед пандемией мы уже столкнулись с кризисом в обучении. Теперь мы сталкиваемся с катастрофой поколений, которая может погубить неописуемый человеческий потенциал, подорвать десятилетия прогресса и усилить укоренившееся неравенство», - сказал Гутерриш.

Два новых исследования, опубликованные в в журнале The Lancet Child & Adolescent Health, освещают стратегии, которые могут стать ключевыми в возвращении детей в школы:

увеличение тестирования,

эффективное отслеживание контактов людей с положительным результатом на COVID-19

изоляция больных.

Исследователи в Великобритании обнаружили, что школы могут безопасно открываться при условии качественного отслеживания контактов.

Команда из Австралии обнаружила, что хотя школы в Новом Южном Уэльсе оставались открытыми в период с конца января до начала апреля, дети и учителя не оказали значительного «вклада» в распространение COVID-19, так как были разработаны хорошие стратегии отслеживания контактов и контроля.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

17
Теги