Мир может столкнуться с «катастрофой поколений» из-за закрытия школ во время пандемии COVID-19.

Об этом сообщил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антонио Гутерриш, пишет Украинская правда.Жизнь со ссылкой на CNN.

«Как можно безопаснее возвращение учеников в школы и учебные заведения должно стать главным приоритетом, когда передачу коронавируса смогут контролировать», - добавил он.

Гутерриш сказал, что в середине июля школы были закрыты в более чем 160 странах, это коснулось более 1 миллиарда учащихся.

«Перед пандемией мы уже столкнулись с кризисом в обучении. Теперь мы сталкиваемся с катастрофой поколений, которая может погубить неописуемый человеческий потенциал, подорвать десятилетия прогресса и усилить укоренившееся неравенство», - сказал Гутерриш.

Два новых исследования, опубликованные в в журнале The Lancet Child & Adolescent Health, освещают стратегии, которые могут стать ключевыми в возвращении детей в школы:

увеличение тестирования,

эффективное отслеживание контактов людей с положительным результатом на COVID-19

изоляция больных.

Исследователи в Великобритании обнаружили, что школы могут безопасно открываться при условии качественного отслеживания контактов.

Команда из Австралии обнаружила, что хотя школы в Новом Южном Уэльсе оставались открытыми в период с конца января до начала апреля, дети и учителя не оказали значительного «вклада» в распространение COVID-19, так как были разработаны хорошие стратегии отслеживания контактов и контроля.