Доходы государственного бюджета Украины за январь-июль 2020 года составили 588,3 млрд гривен. Это на 4,9% (30,4 млрд грн) меньше плана, откорректированного в апреле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной казначейской службы.

По данным Госказначейства, доходы госбюджета за 7 месяцев 2020 года были на 0,7% выше прошлого года, когда они составляли 584,1 млрд грн.

При этом в июле 2020 года доходы государственного бюджета Украины составили 68,9 млрд гривен. Это на 8,0% больше плана, однако на 10,8% меньше уровня прошлого года, когда они составляли 77,7 млрд грн.

В то же время сумма средств на Едином казначейском счету за месяц несколько сократилась и на 1 августа составляет 51,7 млрд грн (месяцем ранее - 75,7 млрд гривен).