Менее 10% населения мира уже переболели коронавирусной болезнью.

Как передает Укринформ, об этом на брифинге в понедельник заявила представитель ВОЗ Мария Ван Керхове.

«Большинство результатов показывают, что менее 10% населения являются положительными. Существует более высокая вероятность заражения у работников здравоохранения», - сказала Мария Ван Керхове.

Она также заявила, что взять пандемию под контроль помогут оперативные и точные тестирования на COVID-19 и применение комплексного подхода (массовое тестирование, отслеживание контактов больных, их изоляция, ношение масок и другие карантинные мероприятия) по сдерживанию вируса со стороны всех государств.

Напомним, по состоянию на утро 3 августа в мире зарегистрировано 18 234 936 случаев коронавирусной инфекции. В том числе 11 44963 человека выздоровели, 692794 - умерли.