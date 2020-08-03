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Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредили, что лекарства или вакцина для нейтрализации нового коронавируса могут никогда не появиться. 

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой The Business Times.

В ВОЗ заявили 3 августа, что, возможно, никогда не будет найден ответ на новый коронавирус в виде лекарств от болезни или вакцины для ее профилактики.

«Сейчас не существует панацеи, и ее никогда может не быть», - отметил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус.

По данным Worldometer, в мире подтверждено 18 258 378 случаев заражения коронавирусом, включая 693 392 летальных, выздоровели 11 460 069 человек.

 
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