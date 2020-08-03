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В понедельник, 3 августа, состоялось отпевание первого наместника Свято-Успенской Святогорской обители по её возобновлении в 1992 г. архимандрита Серафима.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Святогорской лавры, чин погребения архимандрита Серафима совершил наместник Лавры митрополит Святогорский Арсений на Всехсвятском скиту по окончании Божественной литургии.

В своём надгробном слове митрополит Арсений отметил, что при жизни архимандрит Серафим делился со своими духовными чадами желанием умереть в день памяти своего небесного покровителя - преподобного Серафима Саровского, что и исполнилось, поскольку скончался он 1 августа - в день обретения мощей преподобного Серафима Саровского. 

«Архимандрит Серафим погребён на братском Всехсвятском кладбище, оплаканный святогорской братией, своими близкими и духовными чадами», - сказано в сообщении.
ForUm

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