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В день памяти пророка Божия Илии, 2 августа, состоялись престольные торжества в древнейшем храме Сум в честь пророка Илии. 

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Сумской епархии, церковная община  отметила 175-летие построения каменного храма.

Накануне вечером митрополит Сумской и Ахтырский Евлогий возглавил всенощное бдение. Богомольцы, которые по случаю юбилея прибыли в Сумы, смогли почтить святыни храма.

В день праздника в Ильинском храме состоялась Божественная литургия, которую возглавили митрополит Сумской и Ахтырский Евлогий и архиепископ Конотопский и Глуховский Роман в сослужении многочисленного духовенства Сумской и соседних епархий. 

После богослужения был совершен крестный ход вокруг храма. Архиереи поздравили церковную общину с праздником.
Для богомольцев и паломников был приготовлен праздничный обед.
ForUm

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