Традиционный крестный ход Украинской Православной Церкви в Иосафатову долину в этом году проведут с соблюдением всех санитарных норм.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Могилев-Подольской епархии, крестный ход в Долину Крестов начнется в 8 утра 15 августа из села Голинчинцы Шаргородского района Винницкой области.

«Всем желающим принять участие в крестном ходе необходимо придерживаться установленных санитарных норм и дистанции», - сказано в сообщении.

Иосафатова долина относится к святыням Украинской Православной Церкви. По преданию, 15 августа 1923 года в этом месте, над святым источником, монаху Иакову явилась Пресвятая Богородица, которая призвала: «Христа славьте, Кресты ставьте!» Сейчас в Иосафатовой долине расположены тысячи крестов.