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В день памяти святого пророка Божия Илии во всех храмах Кировоградской епархии Украинской Православной Церкви молились об избавлении от засухи.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт епархии, в воскресенье, в день памяти святого пророка Божия Илии, по благословению Кировоградского митрополита Иоасафа, во всех епархиальных храмах были совершены молебны «Во время бездождия». 

«Священнослужители вместе с прихожанами просили в своих молитвах Бога и святого пророка Илию об избавлении от засухи и даровании земли долгожданного дождя, «да изведет нам хлеб в снедь и злак скотом», как сказано в чинопоследовании молебна», - рассказали в пресс-службе епархии. 
ForUm

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