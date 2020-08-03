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Спортсмены и работники спортивной сферы в города Никшич в  Черногории поддержали Сербскую Православную Церковь в борьбе за сохранение святынь и выступили против гонений на верующих людей и духовенство.

Фото: in4s.net

В список новых участников движения «Не отдадим святыни» вошли победители соревнований балканского Средиземноморья, европейских и мировых турниров, участники Олимпийских игр и обладатели высших наград в области спорта, сообщает сайт in4s.net.

«Не только как преемники и носители богатых спортивных традиций и культуры города Никшич, воспитавшего многих выдающихся спортсменов, но и как верующие люди, хотим оказать полную поддержку митрополии Черногорско-Приморской и трем епархиям в сохранении их прав», – сказано в заявлении спортсменов.

Атлеты напомнили, что кубок, за который обычно идет борьба на соревнованиях,  символизирует «потир, из которого христиане получают причастие уже в течение 2000 лет», а настоящий успех – это подвиг веры.

Стать на защиту Церкви заставляет «особое чувство справедливости и святости», отметили спортсмены.

«Молчание перед несправедливостью не является ни человеческим, ни спортивным, ни рыцарским, особенно в Никшиче, городе рыцарских и аристократических традиций, покровителем которого является Святой Василий Острожский, наш молитвенник и заступник перед Богом», – сказано в заявлении.
ForUm

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