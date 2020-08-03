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На пшеничном поле под Киевом появилась гигантская фигура бутылки, размер которой составляет 202 метра в длину и 57 метров в ширину. Это новый национальный рекорд Украины, сообщает пресс-служба Национального реестра рекордов Украины. 

В Национальном реестре заявляют, что это самая большая фигура на пшеничном поле: «Пять комбайнов одновременно путем покоса создали огромную фигуру и установили новый национальный рекорд Украины», - передает Ліга.Новости.

Комбайнеры посвятили арт-акцию окончанию сезона сбора урожая и созданию «лучшей зерновой водки», которая, говорят в Нацреестре, входит в топ-5 в мире и производится из самого качественного украинского зерна. 

Эксперты представительства Книги Рекордов Гиннесса в Украине зафиксировали огромный арт-объект и вручили сертификат комбайнерам.
ForUm

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