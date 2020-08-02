В понедельник, 3 августа, российско-оккупационные силы возобновят пропуск через линию разграничения в Донецкой области. Оккупанты на один день откроют блокпост «Еленовка», который граничит с украинским КПВВ «Новотроицкое».

Об этом сообщают сепаратистские СМИ.

Так, пропуск граждан будут осуществлять с 9:00 до 18:00 на въезд и выезд только 3 августа и по следующим правилам:

для въезда на оккупированную территорию необходимо иметь разрешение «межведомственного оперативного штаба» боевиков;

для выезда с оккупированной территории необходимо иметь прописку на подконтрольной украинскому правительству территории.

При этом все лица, прибывающие на оккупированную территорию, должны пройти обязательную двухнедельную обсервацию.

Напомним, на нескольких КПВВ начнут строить сервисные центры.