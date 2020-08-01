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На двух контрольно-пропускных пунктах въезда/выезда в Донецкой и Луганской областях осенью планируется строительство сервисных центров.

Об этом сообщила заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территории Украины Инна Голованчук, передает пресс-служба Министерства.

«Все КПВВ сейчас у разных балансодержателей. Это не является эффективным, ведь все эти структуры имеют разное бюджетирование, и поэтому возможности по содержанию и развитию КПВВ разные. Именно поэтому наше Министерство взяло на себя опеку над КПВВ и создало соответствующее государственное предприятие Реинтеграция и восстановление», — сообщила Голованчук.

Она отметила, что на всех КПВВ должны быть единые стандарты качества и комфорта для граждан. И люди должны иметь возможность получить максимум услуг на КППВ — от правовой до административной. Поэтому у каждого пункта въезда-выезда планируется создать такие сервисные центры.

Уже осенью начнется строительство таких сервисов на двух КПВВ — один в Луганской, один в Донецкой областях.

Во всех таких сервисных центрах должна действовать правительственная программа Доступные лекарства.

«Есть понимание международных партнеров, их поддержка. Весьма вероятно, что через несколько лет можно реализовать такие сервисные центры на всех КПВВ. Отдельно отмечу, что вопросы безопасности при проектировании мобильных сервисных центров учтены», — добавила заместитель министра.
ForUm

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