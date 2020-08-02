Пограничники из морской охраны в Ренийском районе Одесской области обнаружили плантацию конопли из 1700 кустов с капельным орошением и признаками культивирования.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

В службе заявили, что производители хорошо продумали расположение своего «хозяйства» среди заводненных участков побережья межозерного канала, куда сложно добраться даже ознакомленным специалистам.

Плантацию нашли с помощью пограничного квадрокоптера с хорошей оптикой.

Запрещенные растения выращивали на четырех участках общей площадью около 60 тыс. м2.

Всего правоохранители насчитали более 1700 кустов конопли. Пограничники сообщают, что стоимость обнаруженного на черном рынке достигает 40 млн грн.

Владельцам плантации грозит ответственность по ст. 310 УК Посев или выращивание снотворного мака или конопли, что наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.