Святой пророк Илия, совершая убийство лжепророков, не согрешил, но выполнил волю Божию.



Фото: Митрополит Онуфрий / УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий рассказал в новом выпуске программы «Слово Предстоятеля», который вышел в эфире телеканала «Интер» 1 августа.

Митрополит Онуфрий отметил, что у людей, которые слушают житие святого пророка Илии, часто возникает вопрос: «Как это Илия мог убить лжепророков, ведь святой не может убивать?».

«Святой Илия жил в Ветхом Завете, где существовал Закон Моисея, по которому, если сын обижает отца и мать, то его нужно побить камнями, предать смерти. Кто говорил хулу против Бога и упорствовал в своей борьбе, тех также по Закону Моисея приказывалось предавать смерти. Пророк Илия был один из всех пророков верен Богу, поэтому сделал то, что было велено Законом. Поэтому он не согрешил, а просто исполнил Божью заповедь», – пояснил Предстоятель.

Также Митрополит Онуфрий ответил на другой вопрос, который также часто волнует людей: «Почему Бог говорит, что кого-то следует лишить жизни?».

«Бог дает жизнь, и если человек неправильно пользуется этим даром жизни, то Он может забрать его у человека», – отметил он.

Поэтому, по словам Митрополита Онуфрия, нужно жить так, чтобы Бог не забирал у нас земную жизнь, а наоборот – продлевал ее.

«А для этого мы должны жить в любви, в мире, в любви к Богу и ближнему, должны прощать друг друга, должны совершать добрые дела. И это будет тем знаком и тем прошением к Богу, ради которого Бог продлит дни нашей земной жизни и дарует нам блаженную вечность», –сказал Предстоятель УПЦ.