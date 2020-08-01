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Количество лесных пожаров в Украине в первом полугодии 2020 года по сравнению с прошлым годом увеличилась в три раза, а площадь - в 40 раз. Об этом сообщил глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин на заседании коллегии ГСЧС по итогам роботы за шесть месяцев 2020 года, передает пресс-служба ГСЧС.

«Только в лесном фонде страны количество пожаров по сравнению с прошлым годом увеличилась в три раза, а площадь - в 40 раз. Поэтому противодействие пожаров в экосистемах для ГСЧС имеет на сегодня приоритетное значение», - заявил Чечеткин на заседании коллегии ГСЧС.

Подразделениями ГСЧС осуществлено оперативное реагирование на 50 чрезвычайных ситуаций, а в ходе проведения спасательных и других неотложных работ спасены жизни 2 694 граждан.

По итогам коллегии отмечено, что в среднем за сутки подразделения ГСЧС ликвидировали 280 пожаров, а в районе проведения операции Объединенных сил, где спасатели продолжают выполнять задачи по назначению, была оказана помощь органам местной власти в восстановлении 126 жилых домов и уничтожено более 8 800 взрывоопасных предметов на загрязненных ВОП территориях Донецкой и Луганской областей.

Напомним, ущерб от масштабного пожара на Луганщине, в ходе которого выгорело почти 8 тысяч гектаров леса, может составлять около 4-5 миллиардов гривень.
ForUm

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